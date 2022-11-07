В Стрежевом эвакуировали 4-ю школу из-за задымившегося телефона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Стрежевом на севере Томской области пришлось эвакуировать школу №4 из-за задымления. Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Валерий Дениченко, у одного из детей задымился телефон.

"Все дети живы и здоровы. Их одевают и выводят на улицу. Пожарные разберутся с телефоном", — написал Дениченко.

Вскоре он добавил, что неисправное устройство увезли, а занятия в школе возобновили, проветрив задымленные помещения.

Позднее пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что по факту ЧП проводится проверка. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в октябре этого года в селе Молчаново эвакуировали школы из-за ложных сообщений о минировании.

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