Житель Перми получил деньги у жителя Томска за кроссовки и исчез

Продавец перестал выходить на связь после получения денег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские установили личность человека, который взял деньги за кроссовки у томича и перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области. Студент одного из ВУЗов областного центра обратился в полицию в мае 2022 года. Он планировал приобрести кроссовки по объявлению в соцсетях, перевел продавцу 20 тысяч рублей, после чего последний перестал выходить на связь.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2022 года оперативниками по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий злоумышленник, похитивший деньги, был установлен. Им оказался ранее не судимый житель города Пермь, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчине избрана мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также: Жителя Томска задержали по подозрению в краже бензопилы и ручной пилы