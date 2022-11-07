Томичей приглашают подтянуть русский язык на бесплатных занятиях в ТПУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском политехническом университете пройдет серия бесплатных занятий по русскому языку "Русская среда", сообщает пресс-служба университета. Организует занятия Отделение русского языка.

В ТПУ приглашают как абитуриентов, которые готовятся к ЕГЭ, так и слушателей, которые просто хотели бы проверить свои знания. Занятия будут проходить в главном корпусе ТПУ (проспект Ленина, 30) в аудитории 209 каждую среду, начиная с 9 ноября, 19.00.

"Школьники смогут качественно подготовиться к одной из частей ЕГЭ, а их родители не только увидят, что требуется от их детей при сдаче экзамена, но и смогут протестировать себя. Для всех остальных — это возможность проверить и укрепить свои знания русского языка и культуры", — считает доцент отделения русского языка ТПУ Марина Бохонная, которая будет вести лекции.

По итогам курса участники пройдут тестирование в формате ЕГЭ 14 декабря. 21 декабря слушателям, показавшим наивысший балл, вручат дипломы и подарки от вуза.

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