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НовостиОбщество7 ноября 2022 2:53

В Томском районе найден скелет человека

Останки обнаружил сельский житель
Кирилл Колемасов
Останки человека нашли в лесополосе. Фото: Пресс-служба прокуратуры Томской области.

Останки человека нашли в лесополосе. Фото: Пресс-служба прокуратуры Томской области.

В воскресенье, 6 ноября в лесополосе в районе с. Козюлино Томского района обнаружили скелетированные останки человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Прокуратура Томского района проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по данному факту процессуального решения", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в селе Кожевниково Томской области в подпольном помещении многоквартирного дома обнаружили останки 50-летнего мужчины, который пропал больше года назад.

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