В Томске 7 ноября отключат электроснабжение в 80 домах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в понедельник, 7 ноября, плановые отключения электричества пройдут примерно в 80 домах. Об этом сообщается на сайте "Горсетей".

Основная масса отключений приходится на частный сектор в районе Пушкинской развязки — света не будет с 9 до 17 часов в нескольких десятках домов в переулках Дорожном, Рабочем, а также улицах Вокзальной и Чулымской.

Кроме того, с 9 до 12 часов не будет света в 3-м и 8-м общежитиях ТГУ на ул. Фёдора Лыткина, а также в общежитии ТУСУРа №1 по улице 19-й Гвардейской Дивизии 9-а.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 7 ноября:

С 9.00 до 10.30: ул. 19-й Гвардейской Дивизии 9-а; ул. Красноармейская 139; 19-й Гвардейской Дивизии 13; ул. Ф. Лыткина 14-16; ул. Жуковского 35, 35 стр.6, 35/2, 35/5, п.2; ул. Лебедева 64-66; ул. Сибирская 83-а.

С 9.00 до 16.30: ул. Бирюкова 12-Б, 24-26; ул. Герасименко 1/19; ул. Обручева 26, 30.

С 9.00 до 17.00: пер. Дорожный 6-а, 8-10, 13-17; пер. Рабочий 10-12, 18, 33; ул. Вокзальная 50, 50/1; ул. Чулымская 2-6, 10-26, 13-29, 33, 37, 39 стр.2; пер. Рабочий 12а; ул. Чулымская 39.

С 10.30 до 12.00: ул. 19-й Гвардейской Дивизии 9-а; ул. Красноармейская 139; 19-й Гвардейской Дивизии 13; ул. Ф. Лыткина 14-16.

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