Самолет из Томска в Иркутск совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Иркутск

Борт компании ПО "Космос" KSM9775, следовавший по маршруту "Санкт-Петербург — Омск — Томск — Иркутск", совершил утром 6 ноября вынужденную посадку в Улан-Удэ, как стало известно из данных электронного табло иркутского аэропорта.

В столице Бурятии в воскресенье приземлились еще несколько самолетов — из Владивостока, Москвы, Хабаровска и Якутска. Все они не добрались до места назначения из-за плотного тумана, создавшего затруднения при посадке в Иркутске.

Онлайн-табло аэропорта сообщает, что борт ПО "Космос" приземлился в Иркутске в 15.33 по местному времени.

Напомним, что в конце октября борт из Москвы в Томск совершил вынужденную посадку в Омске из-за состояния здоровья одной из пассажирок.

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