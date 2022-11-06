В Томской области 6 ноября выявлено 15 новых случаев COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки, 6 ноября, в Томской области выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровели за сутки 18 человек, еще пять госпитализированы. Летальных случаев не зафиксировано.

С начала пандемии в Томской области выявили 156 244 случая заболевания, в 154 463 случаях пациенты выздоровели. Число погибших сохраняется на отметке 921 человек.

Всего в России за минувшие сутки выявили 4 566 случаев, 5 735 человек выздоровело, 62 человека умерло.

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