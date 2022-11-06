Жителя Томска задержали по подозрению в краже бензопилы и ручной пилы. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

ОМВД России по Октябрьскому району Томска задержало местного жителя 1999 года рождения. Молодой человек подозревается в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативно-розыскные мероприятия полицейские начали по факту заявления томича о краже из строительного вагончика дисковой ручной пилы и бензопилы. Инструменты исчезли со стройплощадки по улице Пушкина.

По результатам поисков был задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Томска 1999 года рождения. У него нашли часть похищенного и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 161 УК РФ "Кража".

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