В Стрежевом восстановили погрызенные собаками скульптуры оленей. Фото: Telegram-канал "МЭр Стрежевого"

В Стрежевом на севере Томской области вернули первоначальный вид светящимся оленям, установленным на главной площади города. Об этом сообщил горожанам мэр города Валерий Дениченко.

Напомним, ранее на этой неделе Дениченко рассказал в своем Telegram-канале, что фигуры оленей погрызли собаки. Инцидент вновь спровоцировал дебаты между стрежевчанами насчет того, нужно огораживать инсталляцию или нет. В опросе, который Дениченко устроил в своем канале в октябре, подписчики мэра высказались против ограды.

"Я не против того, чтобы залезали на помост (он достаточно крепкий), фотографировались с оленями (до тех пор, пока всем это не надоест). Главное, не забывайте, что там электричество. Не нужно взбираться верхом на оленей и пытаться что-то от них отломить", — писал мэр.

Изловили ли собак, которые погрызли скульптуры, Дениченко не сообщил.

Читайте также: Жителей Томской области предупреждают о проверке систем экстренного оповещения 8 ноября

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.