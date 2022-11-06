Водители в Томске жалуются на оставленные на проезжей части мусорные контейнеры

Жители Томска жалуются на мусорные контейнеры посреди проезжей части. Фото: "Регион-70 Томск"

Жители микрорайона Каштак-1 в Томске пожаловались на мусорные контейнеры, брошенные посреди проезжей части. Фотографию бака в субботу опубликовал паблик Вконтакте "Регион-70 Томск".

Автор поста уточнил, что снимок сделан по адресу ул. 79 Гвардейской дивизии, 26.

"У нас между 79-ой Гвардейской 27 и 27а точно так же поставили. Сейчас уже мешают (две машины не разъезжаются), а зимой боюсь представить, что будет", — пожаловалась в комментариях одна из жительниц микрорайона.

Томичи предположили, что баки пришлось установить на проезжей части из-за плохого состояния площадки, доступ к которой в зимнее время может быть затруднен.

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