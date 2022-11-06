Второй очаг бешенства в 2022 году выявлен в Томской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области выявлен очаг распространения бешенства. Информация о введении карантинных ограничений по бешенству опубликована в списке нормативных правовых актов на сайте областного Департамента ветеринарии.

В документе уточняется, что очаг бешенства выявлен в одном из личных подсобных хозяйств в селе Терсалгай Кожевниковского района. В радиусе 1 км от очага (территория "неблагополучного пункта") в следующие 179 дней запрещено проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз, за исключением вывода на убой или уже вакцинированных против бешенства в предыдущие 179 дней.

Напомним, предыдущий случай возникновения очага бешенства в Томской области и ввода карантина также произошел в Кожевниковском районе, в селе Малиновка, в марте этого года. 16 мая 2022 года карантин был отменен.

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