Жителей Томской области предупреждают о проверке систем экстренного оповещения 8 ноября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске и Томской области в ближайший вторник, 8 ноября, пройдут учения гражданской обороны, напоминает томская мэрия. Томичи услышат сигнал "Внимание всем!".

"8 ноября на территории Томска планируется проведение учений с практической отработкой мероприятий по гражданской обороне. В том числе пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском оконечных средств оповещения (электросирен, громкоговорителей), SMS-оповещение и замещение эфира на теле и радиоканалах", — сообщили в мэрии.

При звуке сигнала "Внимание всем!" предписывается включить телевизор или радиоприемник и прослушать соответствующее сообщение. При отсутствии технической возможности это сделать можно позвонить на номер службы "112".

Ранее на этой неделе замначальника ГУ МЧС России по Томской области Евгений Башкатов пояснил, что сирены будут работать с 10.40 до 10.43. Мероприятия по гражданской обороне пройдут во всех населенных пунктах Томской области в рамках всероссийских учений.

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