В "Зеленых горках" в Томске автомобиль сбил 60-летнюю женщину.

В Томске в микрорайоне "Зеленые горки" автомобиль Toyota Vitz сбил 60-летнюю женщину пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

"В результате происшествия 60-летняя женщина-пешеход с трамвами доставлена в больницу", — сообщает УМВД.

В полиции уточнили, что наезд произошел в субботу вечером, около 20.10, близ дома №5 по улице Архитектора Василия Болдырева. По предварительной информации, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Напомним, 3 ноября на Богашевском тракте внедорожник сбил девушку, водитель скрылся с места аварии.

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