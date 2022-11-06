В Томске 7 ноября отключат холодную воду в нескольких домах Октябрьского района Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайший понедельник, 7 ноября, в нескольких домах Октябрьского района Томска будет отключено холодное водоснабжение. "Томскводоканал" сообщает, что на водопроводных сетях будут идти ремонтные работы.

Холодной воды в понедельник не будет в следующих домах: ул. Партизанская, 1а, 3а, 5; пер. Пушкина, 3, 5, 6, 8, 8 стр. 1; ул. Пушкина, 25а, 25в, 27, 27 стр. 1, 27а, 27б.

Уточняется, что воду отключат в 9.30 утра, восстановить холодное водоснабжение планируется до 22.00.

"Томскводоканал" просит жителей указанных домов заблаговременно запастись холодной водой на период отключения.

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