В Томске в воскресенье будет ветрено и пройдет небольшой дождь. Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье, 6 ноября, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, сообщает томский гидрометцентр.

Температура в облцентре днем не поднимется выше +3 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Томской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, в дневное время с дождем. Самая сухая погода — по юго-востоку региона. Возможны гололедные явления.

Температура в Томской области днем -2…+3°C, ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами до 15-17 мс.

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