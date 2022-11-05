В Томской области выявлено 26 случаев заболевания COVID-19

За все время в регионе выявлено 156 229 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 ноября, в Томской области 26 человек заболели коронавирусной инфекцией. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, за все время в регионе выявлено 156 229 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 154 445 человек. В регионе зафиксирована одна смерть от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране выявлено 5 617 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 67 пациентов скончались, 7 819 выздоровели.

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