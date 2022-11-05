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НовостиОбщество5 ноября 2022 7:49

Мошенники из Томска выманили более чем 300 тысяч рублей у пенсионера из Тюмени

Его убедили закрыть несуществующий кредит
Кирилл Колемасов
Мужчину убедили закрыть несуществующий кредит.

Мужчину убедили закрыть несуществующий кредит.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионера из Тюмени обманули мошенники из Томска, сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области. Заявление на хищение денежных средств поступило в ОМВД Росии по Советскому району от 65-летнего жителя Тюмени.

"По предварительным данным, иногороднему жителю позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником банка, и пояснили, что на его имя злоумышленниками был оформлен кредит, и его нужно срочно закрывать", - говорится в сообщении.

Мужчина доверился звонившему и сообщил свои банковские данные. В сумме со счетов было списано более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 159 УК РФ (Мошенничество).

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