Мошенники из Томска выманили более чем 300 тысяч рублей у пенсионера из Тюмени

Мужчину убедили закрыть несуществующий кредит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионера из Тюмени обманули мошенники из Томска, сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области. Заявление на хищение денежных средств поступило в ОМВД Росии по Советскому району от 65-летнего жителя Тюмени.

"По предварительным данным, иногороднему жителю позвонили с неизвестного номера, представились сотрудником банка, и пояснили, что на его имя злоумышленниками был оформлен кредит, и его нужно срочно закрывать", - говорится в сообщении.

Мужчина доверился звонившему и сообщил свои банковские данные. В сумме со счетов было списано более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 159 УК РФ (Мошенничество).

Читайте также: Полицейские Томска задержали обманувшую пенсионера девушку