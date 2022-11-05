Жителя Асино задержали за хранение 218 грамм марихуаны

Мужчина хранил у себя 218 грамм наркотического вещества. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Оперативники МО МВД России "Асиновский" задержали ранее судимого мужчину 1978 года за приобретение и хранение марихуаны, сообщает управление МВД по Томской области.

"По предварительным данным, мужчина, находясь в районном центре, собрал и хранил при себе вещество постоянной массой 218 грамм, являющееся Марихуаной - наркотическим средством кустарного приготовления из растения рода Конопля", - говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

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