В Томске 5 ноября прогнозируют до +5 градусов тепла

Днем ожидаются небольшие осадки. Фото: Ксения Высотина

В Томске в пятницу будет облачно с прояснениями и до +5 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.

Днем 5 ноября ожидаются небольшие осадки, ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/c.

В Томской области ожидается 0 - +5 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, порывы могут достигать 17 м/с днем. Утром в отдельных районах жителей ждет изморозь, небольшие осадки, но по крайнему востоку преимущественно без них.

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