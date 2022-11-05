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НовостиОбщество5 ноября 2022 2:00

В Томске 5 ноября прогнозируют до +5 градусов тепла

Возможны порывы ветра до 14 м/с
Кирилл Колемасов
Днем ожидаются небольшие осадки.

Днем ожидаются небольшие осадки.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в пятницу будет облачно с прояснениями и до +5 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.

Днем 5 ноября ожидаются небольшие осадки, ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/c.

В Томской области ожидается 0 - +5 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, порывы могут достигать 17 м/с днем. Утром в отдельных районах жителей ждет изморозь, небольшие осадки, но по крайнему востоку преимущественно без них.

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