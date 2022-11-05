Сегодня в Томске пройдет выступление рок-группы "Чиж & Co"

Фото: предоставлено официальным сайтом "Чиж & Co" chizh.net

Сегодня, 5 ноября в Томской филармонии пройдет концерт рок-группы " Чиж & Co". Томичи могут приобрести билеты на предстоящее мероприятие, но их осталось немного.

«Чиж» - исполнитель легендарных песен: «Еду, еду», «Фантом», «Не спится», «вечная молодость» и многие другие. На концерте зрители смогут услышать любимые композиции в живом исполнении Сергея Чигракова.

Концерт состоится в 19:00 в Томской филармонии в БКЗ, по адресу площадь Ленина, 12а.

Приобрести билеты можно через онлайн-кассу или в кассах БКЗ.

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