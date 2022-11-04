Мужчина из Каргасокского района был задержан полицией за незаконное хранение наркотиков

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Каргасокском районе был задержан полицией за незаконное хранение наркотиков. У подозреваемого было более 300 грамм марихуаны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В ходе проведения проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Каргасокскому району установил ранее судимого местного жителя 1993 года рождения, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина в сентябре 2022 года, находясь в районе улицы Октябрьская села Каргасок путем сбора верхушек и листьев дикорастущей конопли, приобрёл наркотическое средство растительного происхождения «марихуана» общей массой более 300 грамм, после чего хранил в помещение своей квартиры.

Следователи возбудили уголовное дело.