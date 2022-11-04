Томская область присоединилась к акции «Россия – единая семья!»

Фото: "Единая Россия"

В День народного единства представители «Единой России» пришли в дома тех, чьи родные и близкие люди сейчас защищают границы России, и вручили подарки от жителей Волгоградской области. Главная цель федеральной партийной акции – дать семьям военнослужащих из всех регионов России почувствовать себя членами одной единой семьи – России. И сегодня в едином порыве семьи бойцов по всей России были максимально окутаны заботой и вниманием.

Региональные отделения «Единой России» собрали подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов. Еще неделю назад такие подарочные наборы с сибирским колоритом были направлены из Томска в Волгоград.

«Очень добрая получилась акция. Мы собрали подарки с сибирскими товарами. Жители Томской области с удовольствием откликнулись на акцию и подписали открытки с теплыми словами и пожеланиями для тех, чьи мужья, братья, отцы и сыновья сейчас находятся на передовой и защищают нашу общую Родину. События этого года доказывают всему миру, что Россия – то государство, которое невозможно сломить, потому что в нем проживают люди, испытывающие максимальное чувство единения, которые особенно в сложные времена объединяются и противостоят любым испытаниям», – сказал Степан Михайлов, председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности областного парламента.

Поздравления сегодня принимали и семьи, которые прибыли на территорию Томской области с Донецкой и Луганской Народных республик. Этот праздник для них навсегда будет особенным. День народного единства – как символ восстановления исторической справедливости. Слово «единство народов» – для них не пустой звук. Впервые они его отмечают как граждане России.

«Сегодня день отличный от прошлых праздников. Мы отмечаем День народного единства в составе 89 регионов России. И, конечно, не могли не поздравить те семьи, которые приехали в Томскую область с территорий ЛНР и ДНР. Любовь к Родине и чувство единства с Россией помогли жителям Донбасса пережить долгие годы страха, гонений и обстрелов. Сейчас люди рады, что большая Россия пришла и защищает своих граждан от нападок нацистов. Теперь мы едины навсегда», – сказал и.о. секретаря регионального отделения «Единой России», сенатор Владимир Кравченко.

Сергей и Марина Поповичи приехали в Томск из Макеевки Донецкой Народной республики. Рассказывают про обстрелы, взрывы недалеко от своего дома и про надежду, что Россия их не оставит, с которой жили долгие годы. Супруги поделились эмоциями, с которыми встретили известия о признании суверенитета республик.

«Те эмоции, которые мы испытали, их не передать. Очень ждали выступления, волновались. И в момент заявления Владимира Путина о признании суверенитета, эмоции, конечно, зашкаливали, прыгала, как ребенок от счастья. Хотя я еще давно говорила, что Россия нас не оставит, так и получилось. На улицах был настоящий праздник, колонны машин с флагами России, улыбки на лицах людей. Это был праздник души. Мы планируем вернуться назад, в свой родной дом, но теперь уже в составе России», – поделилась Марина Попович.