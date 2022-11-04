В Томской области 52 человека заболели COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 ноября, в Томской области 52 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, за все время в регионе 156 203 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 87 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 154 396 человек.

За последние сутки в стране выявлено 9 259 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 71 пациент скончались, 6 149 выздоровели.