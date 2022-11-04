Жителя Северска обманула "замерзающая" незнакомка

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Северск 21-летняя "замерзающая" девушка обманула местного жителя. Северчанка украла у мужчины телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В полицию Северска обратился мужчина с заявлением о том, что малознакомая девушка похитила из его квартиры по улице Царевского мобильный телефон. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска составили субъективный портрет подозреваемой. Под подозрение полицейских попала ранее неоднократно судимая за совершение преступлений против собственности 21-летняя жительница города Северска", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина, проходя по улице мимо своего дома, заметил сидящую на лавочке девушку, которая сильно плакала и тряслась от холода. Отзывчивый мужчина предложил даме погреться за горячительными напитками у него дома, на что она согласилась. После выпитого спиртного мужчина уснул, оставив оппонентку одну в квартире. Проснувшись от холода, потерпевший увидел открытое окно в квартире и пропажу незнакомки вместе с его смартфоном.

Похищенный телефон был найден и передан владельцу. А следователи возбудили уголовное дело.