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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:00

В Томске прошла Спартакиада органов местного самоуправления

В Спартакиаде приняли участие порядка 300 человек
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске сегодня, 4 ноября, прошла Спартакиада органов местного самоуправления. В Спартакиаде приняли участие порядка 300 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации рассказали, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поприветствовал участников Спартакиады, поблагодарил их за активную жизненную позицию и любовь к спорту.

Уточняется, что в общекомандном зачёте лучшей стала команда социальной сферы, второе место у специалистов департамента управления муниципальной собственностью, третье заняла команда административно-хозяйственного управления.

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