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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:03

В Томске более 2,5 тысяч детей получат путевки в детские сады

263 детей переведены в дошкольные учреждения по месту жительства
Ксения Высотина

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Более 2,5 тысяч детей получат путевки в детские сады Томска. 263 из них переведены в дошкольные учреждения по месту жительства, сообщает пресс-служба мэрии.

"Совет по контролю за выдачей направлений в муниципальные детские сады согласовал списки детей для доукомплектования детских садов на текущий учебный год", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что по итогам Совета направления получат 2 526 детей. В том числе 2 253 направлений получили дети, родители которых не имеют льгот (263 переведены в дошкольные учреждения по месту жительства) и 273 направления отданы детям из семей, имеющих льготы по предоставлению мест в детсады.

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