В Томске на следующей неделе будет снежно и прохладно

В концу недели столбики термометра опустятся до -12 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске на предстоящей рабочей неделе будет снежно и прохладно. Днем температура воздуха упадет до -1 градуса, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В начале недели ночная температура прогнозируется от -3 до -4 градуса. Днем томичей ожидает переменная облачность и возможные осадки в виде снега, температура воздуха будет варьироваться от 0 до -1 градуса.

К середине недели ночная температура понизится. Столбики термометра опустятся до -6 градусов, а днем поднимутся до -1 градуса. Осадки начнутся к концу недели.

К выходным придут первые морозы. Ночью синоптики прогнозируют до -12 градусов, а днем - до 0 градусов. С пятницы по воскресенье в городе будет идти снег.

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