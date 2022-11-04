В Томской области 3 ноября произошло четыре пожара

Фото: Ксения Высотина

За вчерашние сутки в Томской области произошло четыре пожара. В них никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на 4 ноября загорелся металлический киоск 2х2 метра по улице Салтыкова-Щедрина в городе Томске.

Уточняется, что обгорели электропровода, обгорела крыша, внешняя стена киоска. Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м. Пока что, по предварительной причине, пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

На месте работали 2 единицы техники, 6 человек.