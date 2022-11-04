В Томске задержали мужчину за сбыт гашиша

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Томские полицейские задержали мужчину за сбыт гашиша. У томича изъяли 10 свертков с содержимым внутри веществом общей массой более 19 грамм, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В ходе личного досмотра 27-летнего жителя областного центра, ранее судимого за аналогичные преступления, полицейские изъяли 10 свертков с содержимым внутри веществом общей массой более 19 грамм. При проведении обыска в квартире арендуемой подозреваемым для хранения наркотиков, сотрудники полиции обнаружили полимерный пакет с однородной массой вещества более 75 грамм", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что проведенная судебная экспертиза показала, что изъятое в ходе личного досмотра и обыска вещество является «гашишем». По предварительным данным, подозреваемый подготовил его для дальнейшего сбыта через «тайники-закладки».

Следователи возбудили уголовное дело.