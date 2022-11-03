Томичка рассказала о своем 8-летнем увлечении косплеем

Фото: предоставлено героем публикации.

3 ноября отмечается всемирный день косплея. Большое количество молодежи в образах любимых персонажей можно встретить на Con-Версии, которая проходит в Томске каждый год. Журналист "МК в Томске" пообщалась с Ириной Седоковой, которая уже 8 лет создает образы своими руками.

Первый костюм Ирина сделала в 2014 году и этот процесс ей настолько понравился, что она решила брать уроки швейного мастерства. По мнению девушки, не обязательно создавать костюм с нуля, его можно и купить. Ведь косплеер – это модель, которая примеряет на себя образ любимого персонажа.

У Ирины есть своя группа куда она выкладывает свои косплеи. К примеру, она сделала костюм Красной жрицы из "Игры престолов" и Кристал Мейден из популярной компьютерной игры "Dota 2". На последний ушло около года из-за совмещения работы, учебы и создание образа.

Фото: предоставлено героем публикации.

Девушка считает, что родители должны радоваться за ребенка, если у него появилась тяга к косплею. Ведь в таком случае он может многому научиться.

"Это увлечение может принести пользу. Я научилась делать очень много вещей — шить, укладывать парики, появились новые друзья, знакомые, опыт позирования, выступлений на фестивалях и даже актерского мастерства", - поделилась косплеер.

Ирина подчеркнула, что все это для нее невероятно интересно и позволяет творчески развиваться

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