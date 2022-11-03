«Дочка» «Транснефть - Западная Сибирь» пригласила школьников на экскурсию

Воспитанники томской школы-интерната №1 посетили с экскурсией АО «Томский завод электроприводов». Тринадцать ребят, ученики 8 и 9 классов, узнали о направлениях работы предприятия и основных видах продукции, которую выпускает завод

Маршрут экскурсии пролегал по всему заводу в соответствии с технологической цепочкой производства, в частности школьники посетили складские помещения, механический, сборочный цеха, цех электроники, отдел обеспечения качества. Кроме того, экскурсанты узнали о том, какие сотрудники востребованы на производстве и в каких учебных заведениях можно получить рабочие профессии. Большое внимание было уделено вопросам соблюдения охраны труда на производстве.

«Подобные мероприятия имеют для завода большое значение. Таким образом, частично решаются задачи по формированию кадрового резерва. Кроме того, мы помогаем ребятам определиться с вектором будущей профессии, решаем задачи по профориентации и социализации воспитанников детских домов», - рассказала активист волонтёрского движения АО «ТОМЗЭЛ», начальник службы социального развития Ирина Венкина.

Формат экскурсии АО «ТОМЗЭЛ», прошедшей по инициативе волонтеров завода, положительно оценили соорганизаторы мероприятия - представители регионального благотворительного фонда. Куратор профориентационного направления Полина Чибис отметила, что поддержка таких проектов фонда со стороны областных предприятий очень важна: такие проекты помогают расширять профессиональный кругозор подростков, оставшихся без попечения родителей, и формируют у них понимание, что востребовано на рынке труда.