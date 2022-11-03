«Единая Россия» предложила уравнять льготы участникам СВО по всей стране

По информации и.о. секретаря Томского регионального отделения «Единой России», сенатора Владимира Кравченко, из Томска в Донбасс ушло более 300 т гуманитарной помощи,

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», предлагается установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места их жительства. Письмо с соответствующей инициативой Андрей Турчак, председатель Генсовета ЕР, направил главе Координационного совета о обеспечению потребностей ВС РФ, премьер-министру Михаилу Мищустину.

В письме, в частности, говорится: «За 8 месяцев СВО партией принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном же уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно».

В связи с этим, партия предлагает, в том числе, следующее:

- установить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев;

- исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета;

- установить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому;

- предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО;

- предоставить право на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров.

«По ряду из этих предложений «Единая Россия» подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение Правительства», - цитирует сайт ЕР обращение Андрея Турчака Михаилу Мишустину.

Жители Томской области активно включились в работу по оказанию поддержки новым российским регионам; общие усилия направлены на защиту Родины и Победу.

Напомним, 20 октября Президент Владимир Путин по инициативе «Единой России» подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом по доверенности. Правоотношения распространяются на граждан, мобилизованных с 21 сентября. Закон вступил в силу со дня подписания. Помимо этого, ранее глава государства подписал ряд инициированных также «Единой Россией» законопроектов высокой социальной важности, направленных на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Томская область с первых дней активно включилась в работу по оказанию помощи жителям новых регионов России, подчеркнул и.о. секретаря Томского регионального отделения «Единой России», сенатор Владимир Кравченко.

«Из Томска ушло более 300 т гуманитарной помощи, наши волонтеры в первых рядах ездили в составе гуманитарной миссии на территории Донбасса. Третий по счету отряд из семи врачей-добровольцев, в который вошли травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и врачи-хирурги, отправился в Донецкую и Луганскую народные республики для оказания помощи раненым.

На базе региональной общественной приемной партии совместно с движением #МЫВМЕСТЕ открыт Единый центр по оказанию помощи семьям военнослужащих. Наши специалисты консультируют и оказывают адресную помощь. Огромное единение и консолидация усилий нацелены на одно – защиту России и победу над нацистским режимом», – рассказал Кравченко.