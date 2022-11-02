Спустя 12 лет почетный донор из Томска снова стал сдавать кровь

При сдаче плазмы берут 450 мл крови, затем ее центрифугируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почетный донор из Томска Олег Ларионов после 12 лет перерыва снова пошел сдавать кровь. В 2010 году он получил заслуженную награду, но в связи с нынешними событиями решил вновь помогать людям. Журналист "АиФ-Томск" пообщался с донором и узнал о его пути к званию и нынешних мотивах.

Сдавать кровь ныне 40-летний Олег Ларионов начал еще в 2000 году. На тот момент мужчина был студентом и деньги за донорство были не лишними, а еще было желание помочь людям.

Сдавать кровь можно с интервалом в два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Когда я сдавал кровь в первый раз, страшно не было. Дело в том, что будучи студентом я уже подрабатывал в медицине – санитаром в горбольнице №3 и за все время успел насмотреться всякого – и ножевые и травмы разные. У меня сразу к этому психика оказалась устойчива", - поделился Олег.

Сначала почетный донор сдавал цельную кровь, но позже перешел на плазмафарез. От этой процедуры кровопотеря значительно меньше, сдать ее можно снова через две недели, и она считается менее травматичной для организма. Сдача плазмы занимает около 40 минут.

"При сдаче плазмы берут 450 мл крови, затем ее центрифугируют. С этого количества получается примерно 400 грамм плазмы, все что остается вместе с физиологическим раствором возвращают пациенту", - рассказал мужчина.

Сдача крови занимает около 40 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2010 году Олег получил знак "Почетный донор России" за 60 плазмосдач. Еще один вариант получение награды – сдать 40 раз цельную кровь, мужчина это сделал 25 раз, это более 10 литров.

"Я уже отучился, потом стал работать, но мне хотелось добить ровного счета, чтобы получить эту награду, закрыть гештальт, так сказать. Не ради льгот или еще чего-то, а просто для себя получить такое достижение", - вспомнил Олег.

Цель была достигнута, и мужчина решил больше не ходить в центр крови. На решение повлияла тяжелая работа, отсутствие времени и желания. Но он не отказывал, если ему звонили и говорили, что кому-то срочно нужна его группа крови.

Чтобы сдавать кровь нужн соответствовать ряду критериев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с нынешней ситуацией в стране Олег Ларионов решил вернуться к сдаче крови и в сентябре, спустя 10 лет перерыва, снова стал донором. В планах снова прийти в центр, ведь сдавать кровь можно только с интервалом в два месяца.

"Я никогда не интересовался, куда идет моя кровь, это мне не важно, просто подумал, что по нынешним временам донорской крови понадобится больше", - поделился Олег.

Присоединиться к донорству может любой человек от 18 лет, который весит более 50 кг и не имеет противопоказаний. Пациентов жду в региональный центре крови по адресу ул. Вершинина, 45 с 8.00 до 13.00. Там же можно узнать подробную информацию о процедуре.