Томский инженер Вержбицкий сменил профессию и стал мастером маникюра

Фото: Предоставлено героем публикации.

Евгений Вержбицкий – мастер маникюра в Томске. Молодой человек поговорил с корреспондентом «АиФ-Томск» и рассказал, как он оказался в этой сфере, с каким трудностями он справляется.

В профессию пришел случайно

Евгений окончил бакалавриат по направлению «Нефтегазовое дело» и магистратуру по направлению «Инженер техносферной безопасности». Однако стал мастером маникюра в салоне красоты.

Подруга Евгения предложила ему попробовать свои силы в салоне, где она работает администратором. На тот момент был необходим мужской взгляд. С тех пор Евгений закрепился на месте, создавая красивые формы ногтей и необычные дизайны гель-покрытием.

Фото: Предоставлено героем публикации.

«Я пришел, мне все показали и рассказали, для меня это было в большую новинку. В первый день обучения сделал четыре ногтя. По завершении работы к нам подходили другие мастера, и им настолько понравился результат моей работы, что они стали спрашивать: ''А ты точно маникюром раньше не занимался?», - рассказывает Евгений.

Кроме того, еще одним критерием для того, чтобы остаться, выступил факт потребности в работе. У мужчины не было постоянного места работы, он не пошел работать по специальности и решил для себя – не станет трудоголиком и не будет общаться с людьми. Все оказалось наоборот.

Ожидание и реальность

Когда Евгений Вержбицкий только пришел на место мастера маникюра, то он не знал, какой реакции ему ждать от окружающих его людей. К счастью, близкие люди восприняли его выбор без осуждения, но родителям потребовалось чуть больше времени на принятие.

«Родители были немного в шоке. Им понадобилась чуть больше времени, сейчас они в восторге от моей профессии», - отметил томич.

Фото: Предоставлено героем публикации.

Мастер рассказывает, что ему пришлось бы долго и усердно трудиться, чтобы добиться такого же заработка на позиции инженера по охране труда, который он имеет сейчас в салоне красоты. Евгений сейчас получает достойную заработную плату, выше среднего.

Евгений Вержбицкий сегодня занимается не только классическим дизайном, к нему обращаются с индивидуальными эскизами, необычными и яркими идеями. Кроме того, среди постоянных клиентов есть и мужчины.

Получив основные навыки мастера маникюра, томич повысил квалификацию до мастера педикюра и в ближайшее время планирует стать востребованным в городе специалистом.