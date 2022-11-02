Аналитики Домклик выяснили, какие квартиры покупают чаще всего

Изучив данные сервиса сравнения недвижимости, специалисты Домклик выяснили, в каких регионах живут самые ответственные и внимательные покупатели, как изменились их предпочтения за прошедший год и какое жильё наиболее востребовано.

Что такое сервис сравнения недвижимости Домклик

Бесплатный сервис сравнения недвижимости позволяет выбрать и сравнить объявления о продаже квартир на вторичном рынке по 40 параметрам, среди которых площадь, этаж, количество комнат, планировка, расположение дома, год постройки, инфраструктура, отзывы соседей, условия сделки и другие. Результаты сравнения представлены в отчёте, который помогает выбрать квартиру по объективным параметрам. А перед её осмотром можно скачать или распечатать чек-лист «Что проверить перед покупкой квартиры», чтобы оценить все аспекты жилья — от состояния квартиры до чистоты двора и транспортной доступности.

Как менялся спрос на квартиры

Как показывает график, спрос на сервис сравнения хорошо коррелирует со спросом на ипотечное кредитование, ведь перед тем, как оформить ипотеку, люди склонны подолгу изучать различные варианты.

Динамика количества уникальных пользователей сервиса сравнения Домклик за месяц. Числовые значения (белым цветом) указаны в тысячах. Красным цветом показана динамика поданных заявок на ипотеку (в тысячах).

Интересно, что в начале года сервис использовался активнее, чем в летние месяцы, хотя объём поданных заявок летом вернулся на прежний уровень. Аналитики Домклик объясняют это тем, что весной и в начале лета 2022 года вторичный рынок интересовал покупателей меньше, чем первичный, из-за высокой ключевой ставки ЦБ.

Какие квартиры привлекают покупателей и как изменились их предпочтения

Вопреки расхожему мнению о востребованности «однушек» в большинстве регионов пользователи чаще сравнивали двухкомнатные квартиры. К таким регионам относятся Свердловская область (39% от общего количества обращений в регионе), Московская область (38%), Республика Башкортостан (37%), Москва (35%). Доля обращений к сервису сравнения недвижимости по РФ, за исключением выделенных ниже шести регионов, также выше для двухкомнатных квартир и составляет в среднем 38%.

Как за год изменились параметры рассматриваемых квартир: распределение запросов по комнатности, площади квартир, стоимости.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Наше исследование показывает: хотя квадратные метры подорожали, параметры "идеальной" квартиры почти не изменились. В крупных регионах люди по-прежнему стремятся к покупке двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров».

В среднем по России, за исключением выделенных шести регионов, стоимость рассматриваемых квартир за прошедший год увеличилась на 22%. При этом средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в объявлениях изменилась меньше — на 12%.

Среди выделенных регионов сильнее всего квартиры подорожали в Санкт-Петербурге (на 26%), Краснодарском крае (16%) и Московской области (13%). Стоимость квадратного метра на вторичном рынке (по объявлениям) выросла лишь на 13,3, 12,6 и 7,5% соответственно. Тот факт, что рост стоимости рассматриваемых квартир по России превышает рост стоимости квадратного метра, скорее всего, обусловлен увеличением числа новых предложений и интереса покупателей к ним.

Как менялась география тех, кто сравнивает квартиры перед покупкой

Проанализировав местонахождение сравниваемых в сентябре 2022 года объектов недвижимости, аналитики Домклик пришли к выводу, что наиболее ответственные и экономные покупатели недвижимости проживают в Москве: каждое десятое обращение (10,2%) к сервису касается столичной жилой недвижимости.

Распределение сравниваемых квартир по регионам в сентябре 2022 года. В процентах указана доля от общего количества сравниваемых квартир.

Далее идут Московская область (9,7%), Санкт-Петербург (5,3%), Свердловская область (4,1%), Краснодарский край (4%), Республика Башкортостан (3,2%), Красноярский край (2,9%), Новосибирская область (2,6%), Челябинская область (2,6%), Республика Татарстан (2,4%). В течение прошедшего года список регионов-лидеров менялся незначительно.