«Единая Россия»: на Донбасс отправился отряд врачей-добровольцев из Томской области

Фото: "Единая Россия"

В третий раз врачи Томской области выезжают в командировку на территорию Донецкой и Луганской народных республик для помощи в оказании медицинской помощи мирным жителям и военнослужащим, которые долгие месяцы освобождали территории от нацистов, а теперь уже защищают земли России.

Сегодня семь врачей, в рядах которых травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и врачи-хирурги, вылетели утром из томского аэропорта. Для некоторых из них это вторая командировка, трое врачей впервые приняли для себя решение о поездке. «Страха нет, – говорят новички. – Есть большое желание помочь и увидеть все своими глазами».

Накануне с врачами-добровольцами в региональном отделении «Единой России» прошла встреча при участии губернатора Томской области Владимира Мазура и руководства партии. Медики поделились о своих впечатлениях с первой поездки, рассказали о предстоящей работе в народных республиках и получили слова напутствия от руководителя региона.

«Ваша профессиональная подготовка, ваши знания – они сегодня просто необходимы на территориях, где вы будете оказывать медицинскую помощь. Спасибо вам за вашу активность, гражданскую позицию», – сказал Владимир Мазур, заверив, что им и их семьям будет оказана всяческая поддержка и необходимая помощь.

Фото: "Единая Россия"

Врачи пообещали оставаться на связи, ведь теперь на этих территориях появился интернет. Пятеро наших докторов будут оказывать помощь в Светлодаре Донецкой народной республики, а двое поедут в Первомайск Луганской республики. Помощь в приобретении билетов оказали и.о. секретаря регионального отделения «Единой России» Владимир Кравченко и депутат областного парламента Владимир Резников.

«Сейчас ситуация сложная. Линия фронта более 1100 км. Идут бои с использованием артиллерии, поэтому раненых много. К сожалению, есть пострадавшие и среди мирного населения. Квалифицированные кадры очень нужны. А специфика наших миссий в том, что наши врачи уезжают группами. Это хирург, травматолог, анестезиолог. И они отрабатывают в прифронтовых госпиталях, оказывают помощь», – рассказал Владимир Кравченко.

Вспоминая опыт прошлых поездок, врачи с собой везут необходимый медицинский материал: перчатки, зажимы и инструменты. А неравнодушные члены «Единой России» связали и передали им с собой теплые носки, которые, по словам докторов, очень пригодятся для раненых в госпитале.

«В прошлый раз мы много оперировали. Где-то 98 процентов приходится на минно-взрывные ранения, осколочные и 1-2 на пулевые ранения. Приходилось работать и в режиме скорой помощи, оказывали мирным гражданам помощь с общими, терапевтическими и другими заболеваниями. Местные жители к нам относились очень хорошо. Первый день-два присматривались, а потом прониклись полной любовью», – поделился Александр Копанчук, врач хирург, заведующий приемным отделением больницы скорой медицинской помощи Томска.