Коттедж за 50 миллионов рублей продают под Томском

Фото: "Авито"

Под Томском в селе Тимирязевское на продажу был выставлен коттедж за 50 миллионов рублей. Дом был введен в эксплуатацию в 2009 году, сообщает автор в своем объявлении на популярном сайте.

Уточняется, что дом двухэтажный и имеет площадь 493,1 кв. метр. Сам коттедж окружен хвойным лесом. В доме имеется свайный фундамент с монолитным ростверком. Стены кирпичные без минерального утеплителя, а крыша утеплена, залита стяжка. Полы уложены паркетом из дуба.

Хозяин коттеджа также рассказывает, что кухня-гостиная оснащена необходимой техникой, а также прачечная с лоджией и санузел. Из прихожей есть выход в гараж, в котором будущие покупатели могут оставить 2 автомобиля. Отмечается, что на втором этаже расположена гостиная в классическом стиле, две спальни, кабинет и большая ванная комната.

Фото: "Авито"

В подвале коттеджа размещен армированный бассейн из водостойкого бетона, бильярдная и сауна, стены и сиденья которой выполнены из ольхи.

Автор объявления также указывает, что дом газифицирован, есть газовый котел, комбинированный с электрическим. Водоснабжение - центральное, установлена современная система очистки. Канализация состоит из большой емкости и двух переливных септиков. Вокруг дома сделан дренаж для отвода воды от дома.

Общая площадь участка составляет 12 соток.