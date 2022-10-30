В Томске пройдет кубок Сергея Белова по баскетболу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в 51-й раз состоится кубок Сергея Белова по баскетболу. Он пройдет с 31 октября по 5 ноября в спорткомплексе «Юпитер», ДЮСШ «Кедр» и ДЮСШ № 6 имени Расторгуева, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что в соревнованиях примут участие баскетболисты из Томска, Северска, Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Кургана, Тюмени, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Киселевска, Междуреченска, Раменского, Черногорска, Березняков, Ачинска, Бердска, Барнаула, Братска, Ангарска, а также из Камчатского края.

Первый матч пройдет 31 октября, в 17:00 в «Юпитере». На баскетбольное поля выйдет томская и кемеровская команда.