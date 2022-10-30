Жительница Томской области лишилась более 6,4 млн рублей из-за инвестиций

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В Томской области в городе Стрежевой 44-летняя женщина лишилась более 6,4 млн рублей из-за инвестиций. Ее обманули мошенники, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в сети Интернет увидела многообещающую рекламу брокерской компании и оставила заявку на обратный звонок. Ей перезвонил менеджер и предложил создать аккаунт на сайте компании, после чего скинул в мессенджере ссылку на уже зарегистрированный личный кабинет и убедил пополнить счёт для начала введения финансовых операций на сумму 100 евро", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что после первой операции женщина дополнительно перевела 440 тысяч личных сбережений, после чего взяла кредит на сумму 3 млн рублей, которые также внесла на счет «своего» личного кабинета.

Далее стрежеровчанке на банковскую карту поступил первый «заработок» в сумме более 80 тысяч рублей, после которого она поверила в надёжность брокерской компании, затем вновь взяла кредит в сумме 3 млн рублей и перевела на счет личного кабинета.

"Открытие всех сделок и пополнение баланса аккаунта на сайте компании сопровождалось аналитической информации относительно торговых ситуаций от сотрудников и представителей компании, некоторые сделки, женщина открывала и закрывала самостоятельно", - добавили в полиции.

Через месяц женщина попыталась вывести 8 тысяч евро, однако «сотрудник компании» сообщил о необходимости в таком случае внесения комиссии в сумме 1,4 млн рублей. Тогда женщина решила посмотреть отзывы о компании в Интернете, которые оказались негативными, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников.

В общей сложности жительница Стрежевого перевела мошенникам более 6,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.