В Томской области за сутки зафиксировано 45 случаев заражения COVID-19

Фото: Олег Укладов

Сегодня, 30 октября, в Томской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, подтвержденных случаев в начала пандемии 155 932 человек.

По данным оперштаба, 67 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 154 009 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 803 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 75 пациентов скончались, 9 008 выздоровели.