Житель Оренбурга обманывал томичей в интернете

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Томские полицейские установили личность молодого жителя Оренбурга, который обманывал томичей. Им оказался 19-летний парень, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Томскими полицейскими установлен житель Оренбургской области, подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в мае 2022 года в отдел полиции обратились двое студентов, проживающих в одном общежитие. Один из них сообщил, что его аккаунт в социальной сети взломали и от его имени разослали «друзьям» сообщение с просьбой занять денег. Второй учащийся доверился такой просьбе и, не перезвонив другу, перевел на указанную мошенником банковскую карту более 2 500 рублей.

У полицейских получилось отследить мошенника. На данный момент возбуждено уголовное дело.