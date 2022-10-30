В Томской области был задержан мужчина за незаконную рубку берез

В ходе расследования выяснилось, что житель региона незаконно спилил 4 дерева породы береза объемом 3,4 мЗ, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму более 15 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области на автодороге Стрежевой-Нижневартовск был задержан мужчина за незаконную рубку берез. Мужчина спилил четыре березы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне на 15 километре автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск экипаж дорожно-патрульной службы заметили трактор с прицепом, в котором находились распиленные стволы деревьев. "Остановив транспортное средство, полицейские установили, что за рулём техники находился ранее не судимый житель г. Стрежевой. Документов, подтверждающих законность перевозки древесины, у водителя не было", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что стволы деревьев лежали на обочине дороги, которые он распилил и погрузил в прицеп. В ходе расследования выяснилось, что житель региона незаконно спилил 4 дерева породы береза объемом 3,4 мЗ, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Уточняется, что полицейские провели осмотр места незаконной порубки, где обнаружили свежие пни от спиленных деревьев, изъяли трактор с прицепом, а также распиленные стволы деревьев и бензиновую пилу.

Возбуждено уголовное дело.