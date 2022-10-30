Томская Росгвардия отметила 70-летний юбилей

С 2016 года вневедомственная охрана вошла в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Фото: Ксения Высотина

В Томской области сотрудники Росгвардии отметили 70-летний юбилей вневедомственной охраны. 29 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отмечают профессиональный праздник и юбилей, сообщается в пресс-службе.

"Именно в этот день в 1952 году в правоохранительной системе Советского Союза для охраны объектов были образованы первые подразделения вневедомственной охраны. С 2016 года вневедомственная охрана вошла в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в честь знаменательной даты в актовом зале Управления Росгвардии по Томской области состоялось торжественное собрание, на котором чествовали сотрудников, работников и ветеранов службы. В мероприятии приняли участие руководство областного управления Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны, члены семей погибших сотрудников, ветераны войск правопорядка и приглашенные гости.