В Томске на улице Энтузиастов автобус сбил человека

Фото: Ксения Высотина

В Томске 29 октября на улице Энтузиастов автобус сбил человека. Очевидцы сообщили, что его забрала скорая.

"Похоже что на Энтузиастов маршрутка сбила человека. Как случилось не видел, но видел как его с проезжей части, грузили с асфальта в скорую", - написал свидетель в паблике "Регион-70".

Горожане, которые проживают в данном районе отметили, что на пешеходном переходе, где сбили человека, часто случаются ДТП.

Я там по утрам езжу на работу. Так там постоянно, что-то происходит. Пешеходов не видно в темное время. Один фонарь освещает пешеходный. Машины часто резко тормозят", - написала томичка.

В ГИБДД пока что не подтвердили факт ДТП.