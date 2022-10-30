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НовостиОбщество30 октября 2022 2:00

В Томске 30 октября потеплеет до +1 градуса

Ветер будет дуть до 13 м/с
Ксения Высотина
Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков.

Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье синоптики обещают до -1 градуса и переменную облачность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 30 октября ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с, с порывами 13 м/с. Днем температура воздуха составит до -1…+1°С. Ночью пройдут осадки.

В Томской области ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью в отдельных районах гололедные явления. Температура днем будет -3…+2°С.