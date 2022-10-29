В Томске пропал 64-летний мужчина

Пропавшего ищут волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Томске Симанчева Анатолия Федоровича, 1958 года рождения.

В Telegram-канале отряда сообщается, что мужчина ушел из дома 29 октября в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи.

Был одет в черную кожаную куртку, черные штаны, черные ботинки и черную кепку. Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

С 19.00 субботы на парковке в районе Иркутского тракта, 102 будет развернут штаб для поиска. Добровольцев просят перед выездом связаться с инфоргом Анаит по телефону 89234446077, с собой брать скотч, форма одежды — город.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

Ранее в "ЛизаАлерт" сообщали о поисках пропавшей 90-летней женщины.

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