В Томской области 29 октября выявили 65 случаев заболевания COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области за минувшие сутки, 29 октября, выявлено 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 18 человек госпитализированы, по информации оперативного штаба региона.

Выздоровели за сутки 94 человека. Таким образом, общее количество случаев в Томской области достигло 155 887 человек, из них выздоровели 153 942. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано.

В России за сутки выявили 7 107 случаев, выздоровели 11 527 человек. 79 пациентов скончались.

Напомним, по выходным в Томске работают мобильные пункты вакцинации.

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