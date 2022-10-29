В Томской области за неделю задержали 57 пьяных водителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области с 21 по 27 октября усилиями правоохранительных органов задержаны 57 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Из задержанных водителей в отношении шести возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК РФ, поскольку они ранее уже были лишены водительских прав за вождение в пьяном виде.

Напомним, ответственность за данное правонарушение, совершенное в первый раз, составляет административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном и последующих нарушениях наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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