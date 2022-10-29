В Томской области вычислили 16-летнюю сообщницу телефонных мошенников

Школьница из Новокузнецка забирала деньги у обманутых граждан и переводила мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники Томской области вычислили и задержали несовершеннолетнюю девушку-сообщницу телефонных мошенников, от действий которой пострадали три томички в возрасте от 50 до 82 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что женщинам во всех случаях звонили неизвестные и сообщали о проблемах у родных, на решение которых необходимы деньги. Доверившись мошенникам, жертвы отдавали денежные средства девушке-курьеру, которая и была задержана. В сумме томички передали мошенникам 625 тысяч рублей.

При задержании 16-летняя девушка рассказала, что проживает в Новокузнецке и устроилась на работу курьером по объявлению, а данные об адресах жертв "работодатели" передавали ей в мессенджере. Вознаграждение составляло до 10% от суммы, а также оплату проезда и питания.

Установлено, что девушка причастна еще к пяти аналогичным эпизодам в Курганской, Омской и Тюменской областях. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

Читайте также: В Томской области Росгвардейцы нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области!