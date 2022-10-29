Горбольница Томска №3 подтвердила информацию о гибели двух пациентов. Фото: Ксения Высотина

Администрация городской больницы Томска №3 подтвердила сведения о гибели двух пациентов, появившиеся в Telegram-канале "Милый Томск".

Напомним, по словам очевидцев, 26 октября из окна в отделении неврологии на четвертом этаже выпал мужчина, а два дня спустя, уже со второго этажа — женщина. Оба пациента погибли. В СК "КП-Томск" накануне подтвердили факт проверки только первого случая.

В горбольнице уточнили, что смерть мужчины констатировали врачи на месте. Женщина с множественными травмами была доставлена в больницу скорой помощи, но спасти ее не удалось.

"Женщина, выпавшая из окна второго этажа, поступила в горбольницу №3 с инфекционным заболеванием, и по правилам инфекционного стационара, была изолирована в отдельный бокс. Женщина неоднократно пыталась покинуть палату и проявляла агрессию по отношению к медперсоналу. Врачи регулярно контролировали состояние женщины", — рассказали в горбольнице, добавив, что она выпала из окна в попытке покинуть отделение.

Добавляется, что следственные органы проводят проверку обоих случаев. Горбольница приносит соболезнования в связи со случившимся.

Читайте также: В выходные в Томске продолжат работу пункты вакцинации

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области!